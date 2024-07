Polski wojskowy ocenił polskie czołgi. Jednoznaczna opinia

Ukraińcy są w Polsce szkoleni przez instruktorów z państw członkowskich NATO – Norwegii oraz Polski. Oba te państwa pracują z armią obrońców nad wzmacnianiem ogólnej zdolności do obrony przed agresorem.

Ponadto Chrabąszcz ocenił możliwości Leopardów 2A4. Opinia wojskowego jest pozytywna, a główne aspekty, na które Chrabąszcz zwrócił uwagę, to przede wszystkim mobilność. – Jest to czołg skonstruowany w duchu wojny manewrowej, czyli jest bardzo mobilny, dysponuje bardzo zaawansowanym systemem kierowania ogniem – stwierdził wojskowy.

Wspomnianą mobilność, na którą zwrócali uwagę obaj żołnierze szkolący Ukraińców w Polsce, jest w tej niemieckiej konstrukcji determinowana przez obecność jednostki napędowej MTU o mocy 1500 KM. Silnik rozpędza wóz do prędkości ok. 70 km/h . Nie bez znaczenia w kontekście mobilności pozostaje też w Leopardzie 2A4 zawieszenie z drążkami skrętnymi.

System kontroli ognia opiera się natomiast na zestawie DigBal Digital FCS. Komputer balistyczny do prowadzenia skutecznego ostrzału korzysta z danych rejestrowanych przez czujniki środowiskowe oraz ruchu, ale też dalmierz laserowy EMES 15. W niektórych egzemplarzach Leopard 2A4 jest wyposażony w kamerę noktowizyjną PZB 200, jednak na późniejszym etapie produkcji zastąpiono ją systemem termowizyjnym WBG-X.

Główne działo służące Leopardowi 2A4 do ostrzału to standardowa armata gładkolufowa kal. 120 mm i o długości 44 kalibrów. Jest ona tożsama z tą, która znajdowała się na wyposażeniu starszych wersji Leopardów 2. Uzbrojenie tego wozu jest natomiast określane jako pancerz 3. generacji, który charakteryzuje się obecnością wolframu w składzie – tj. materiału o gęstości zbliżonej do zubożonego uranu, który znajduje się w opancerzeniu czołgów M1 Abrams.