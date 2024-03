Wymiana ciosów między Rosją a Ukrainą. Cel - energetyka

Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na infrastrukturę energetyczną na południu Ukrainy, koncentrując swoje działania w obwodach odeskim i mikołajowskim. Ataki doprowadziły do dużych strat, zarówno materialnych, jak i ludzkich. Odnotowano 11 rannych cywili - takie informacje przekazały w poniedziałek Siły Obrony działające w tym regionie.

Następstwem ataków dronów były pożary, które wybuchły na terenie obiektów energetycznych w obwodzie mikołajowskim. W Mikołajowie odłamki zestrzelonego bezzałogowca doprowadziły do zniszczenia dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Fala uderzeniowa uszkodziła również kilka sąsiednich domów. Według wstępnych danych, 11 osób zostało rannych, a dwie z nich trafiły do szpitala.

Ostatnie dni upływały pod znakiem ataków na kluczową infrastrukturę po stronie rosyjskiej i ukraińskiej. Ukraińcy zaatakowali rosyjskie rafinerie ropy naftowej , generując przy tym duże straty. W odpowiedzi na ową akcję, Rosjanie podjęli decyzję, by chronić obiektów przy użyciu obrony przeciwlotniczej .

Kolejną odsłoną wymiany ciosów między Rosjanami a Ukraińcami w kwestii energetycznej był "największy w historii" atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Doprowadził on m.in. do blackoutu na terenie Charkowa. W nocy z 24 na 25 marca 2024 r. doszło do pożaru w elektrowni cieplnej w Nowoczerkasku. Jego przyczyną był prawdopodobnie atak ukraińskich dronów, choć żadna ze stron tego jeszcze nie potwierdziła.