Rosjanie niszczą ukraińską energetykę. "Największy atak w historii"

Ukraiński minister energetyki, Herman Hałuszczenko przekazał, że uszkodzone zostały zarówno elektrownie, jak i systemy przesyłowe i dystrybucyjne, w tym linia, która zasila Zaporoską Elektrownię Atomową. Jak podaje Kyiv Post, atak na elektrownię wodną sprawił, że Zaporoska Elektrownia Jądrowa "balansowała na krawędzi". Energatom informuje, że w przypadku uszkodzenia wszystkich linii przyłączonych do elektrowni, może wystąpić poważne naruszenie warunków bezpiecznej pracy elektrowni.

Jak informuje Nexta, w Charkowie doszło do niemal całkowitego blackoutu. W wyniku działań Rosjan miasto zostało pozbawione dostępu do energii elektrycznej, co z kolei spowodowało też przerwę w dostawie wody. Jak informuje burmistrz Charkowa Ihor Terechow, w kierunku obiektów energetycznych wystrzelono ponad 20 rakiet. Skutkiem ataku jest m.in. brak dostaw wody, ciepła, niesprawny transport elektryczny, wyłączona sygnalizacja świetlna. Woda ma być dostarczana z minimalnym ciśnieniem.