Wygląda jak dmuchany latający spodek. Pomoże NASA w podbijaniu planet

Podczas gdy statek kosmiczny wchodzi w atmosferę planety, opór aerodynamiczny zamienia energię kinetyczną w ciepło, co pomaga spowolnić go podczas opadania w kierunku powierzchni planety. Atmosfera Marsa jest znacznie mniej gęsta niż ziemska, co sprawia, że proces spowalniania statków kosmicznych jest niezwykle trudny – co można było zaobserwować m.in. podczas lądowania łazika Perseverance.