Przełomowe odkrycie na Marsie. Łazik Perseverance znalazł "skarb"

Łazik Perseverance właśnie pobrał bardzo obiecującą próbkę - zawiera ona największą koncentrację materii organicznej, jaką do tej pory udało się pozyskać. Jeśli istnieje życie na Marsie, to znalezisko jest najlepszym jak dotąd na to dowodem. Niezwykłego odkrycia dokonano w kraterze Jezero, gdzie według naukowców miała znajdować się miliony lat temu delta marsjańskiej rzeki.