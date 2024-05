Wyciągają najlepszy sprzęt. Tym uderzyli w rafinerię Rosjan

Istotnym jest, iż wspomniane rafinerie znajdują się kilkaset kilometrów od obszarów, w którym armia obrońców ma swobodę działania. Wynika to z faktu, iż część południowej Ukrainy jest obecnie okupowana przez Rosję, w związku z czym Ukraińcom trudniej jest atakować cele w głąb Federacji Rosyjskiej.

Można przyjąć więc, że ukraińskie drony musiałyby pokonać przynajmniej 600 km, aby dotrzeć z bezpiecznego stanowiska do rafinerii w Kraju Krasnodarskim. Jak natomiast widać na filmie, który publikuje m.in. profil Ukrainian Front na platformie X, ukraińskie siły zbrojne wprawdzie dysponują już narzędziami, które bez trudu mogą pokonać tak dużą odległość. W przypadku ataku na rafinerię w Tuapse wykorzystano bezzałogowca Lyuty, który może pokonać ponad 1000 km .

Ukraińcy dysponują już coraz to pokaźniejszym arsenałem bezzałogowców dalekiego zasięgu. Jednym z najnowszych tego typu urządzeń jest Lyuty – broń, nad którym prace ujawniono jesienią 2022 r. Ukroboronprom nie zdradza konkretnych specyfikacji tego drona, jednak wiadomo, że jego zasięg określa się na ponad 1000 km, natomiast masa głowicy bojowej to ok. 50-75 kg. Waga całkowita ponad 200 kg i 4 m rozpiętości skrzydeł świadczą z kolei, że Lyuty jest odpowiedzią na irańskie Shahedy-136.