Wybuch w Komendzie Głównej Policji. Antyterrorysta: to był granatnik Pallad-D wzór .83

Pallad to opracowany w latach 70. przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej granatnik podwieszany. Powstał na potrzeby wojska, jako broń wsparcia używana na szczeblu drużyny piechoty. W wariancie podwieszanym został dostosowany do połączenia z karabinkami AKM, Tantal i Beryl.

Wersja Pallad-D wzór .83, o której wspomina Jerzy Dziewulski, to broń samodzielna – nie trzeba podczepiać jej pod karabinek, ponieważ jest wyposażona we własnych chwyt pistoletowy, celownik i składaną kolbę z gumowym amortyzatorem.

Granatnik ma bruzdowaną, aluminiową lufę, a celowanie jest możliwe dzięki tarczy nastawczej, na której znajdują się podziałki dla różnego rodzaju celów – oddzielna do strzelania do celów odkrytych i do strzelania stromotorowego, do celów ukrytych za przeszkodami. Granatnik jest wyposażony w bezpiecznik, zabezpieczający przed przypadkowym strzałem.