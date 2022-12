Granatniki RGW 110 dla Węgier. To następcy słynnych Panzerfaustów

Granatnik przeciwpancerny RGW 110 w wariancie HH-T to najnowsze dzieło niemieckiej spółki Dynamit Nobel Defence (DND). Broń została publicznie zaprezentowana podczas tegorocznych targów Eurosatory 2022 i – zdaniem producenta – ma wyznaczać nowe standardy w dziedzinie skutecznego zwalczania broni pancernej.

Pierwszym zagranicznym użytkownikiem tego sprzętu - pod nazwą CMEA100 - będą Węgry. Na Węgrzech powstanie także fabryka komponentów granatników, które będa wysyłane do głównego zakładu Dynamit Nobel Defence na terenie Niemiec.

RGW110 HH-T został zaprojektowany z myślą o generacyjnym zastąpieniu Panzerfaustów 3 , czyli broni przeciwpancernej, używanej przez Bundeswehrę od ponad 30 lat. RGW110 HH-T to jednorazowy, bezodrzutowy granatnik z głowicą kalibru 110 mm.

Broń wyróżnia się rekordową – jak na klasę jednorazowych granatników – przebijalnością, która wynosi 1000 lub więcej mm RHA (jednorodna, walcowana stal), ma metr długości i waży ok., 10 kg, czyli 3 kg mniej od swojego poprzednika.

Tryb HEAT-T, czyli tandemowy kumulacyjny , ma za zadanie pokonanie osłon chronionych pancerzem reaktywnym , w który uderza najpierw charakterystyczna, wystająca z głowicy końcówka – prekursor z niewielkim ładunkiem, inicjującym wybuch pancerza reaktywnego na tyle wcześnie, by nie zaszkodził właściwej głowicy.

W trybie HESH (plastyczny materiał wybuchowy) prekursor jest schowany, a po uderzeniu w cele materiał wybuchowy z głowicy rozpłaszcza się na jego powierzchni, po czym w ułamku sekundy jest detonowany – zapewnia to wysoką skuteczność przeciwko murom czy różnego rodzaju fortyfikacjom.

RGW110 HH-T może zostać użyty do zwalczania celów odległych nawet o 800 metrów. Umożliwia to wbudowany celownik kolimatorowy. Opcjonalnie do granatnika można dołączyć inne celownik, jak nokto- czy termowizyjne.