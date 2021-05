Wunderwaffe (3). Tygrys – najlepszy czołg II wojny światowej czy kosztowny cud techniki?

Opinie te nie wytrzymują konfrontacji z faktami. Najprawdopodobniej w walkach wzięło udział tylko 5 czołgów tego typu. Były one użyte przez krótki czas – przyjechały do Warszawy transportem kolejowym 31 lipca by dołączyć do walczącej pod Warszawą 3 Dywizji Pancernej SS Totenkopf. W mieście zastał je wybuch Powstania i do 4 sierpnia ostrzeliwały pozycje powstańców na Mokotowie, a także osłaniały przerzut niemieckich rannych.