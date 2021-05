P-47 Thunderbolt: 7 faktów. Latający czołg, który wygrał Ameryce II wojnę w powietrzu

Wielki, ciężki, na pozór niezgrabny i nieco pokraczny. Z wyglądu biegunowo odległy od eleganckich Spitfire’ów czy japońskich Zero, wydaje się ustępować popularnością nieco bardziej ikonicznym maszynom. Niesłusznie, bo P-47 Thunderbolt to prawdziwy cud technologii – konstrukcja, która zmieniła zasady walki w powietrzu. Co warto o niej wiedzieć?