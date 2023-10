Wraki na rosyjskich lotniskach. Co ATACMS zrobił z rosyjskim sprzętem

Pokazane w mediach społecznościowych zdjęcia kadłuba śmigłowca szturmowego Ka-52 (czyli słynnego Aligatora), udowodniło, że szacowanie strat Rosjan na podstawie zdjęć satelitarnych z lotnisk nie ma większego sensu. Pomimo że śmigłowiec jest dziurawy, jak szwajcarski ser, to nie widać po nim żadnych innych uszkodzeń, choć z całą pewnością nie nadaje się on do użytkowania.