Rosyjski koncern Rostiech postanowił dołączyć do świętowania dnia zwycięstwa, przygotowując z tej okazji okolicznościową grafikę, przedstawiającą samolot Su-57 w malowaniu nawiązującym do barw stosowanych w czasie drugiej wojny światowej.

Tłem dla nowego, rosyjskiego samolotu jest Ławoczkin Ła-7. To rosyjski myśliwiec produkowany od 1944 roku, charakteryzujący się – mimo pewnych problemów konstrukcyjnych – bardzo dobrymi osiągami.

Grafika także nie należy do udanych. Za samolotem Su-57 widać bowiem drugowojenny myśliwiec Ła-7 z numerem 27. Czyli wystawiony w Centralnym Muzeum Sił Powietrznych w Monino historyczny egzemplarz, na którym latał as myśliwski Iwan Kożedub, mający na koncie 62 zestrzelone samoloty wroga. Kożedub urodził się w obwodzie sumskim i był z pochodzenia Ukraińcem .

Su-57 w malowaniu nawiązującym do samolotu Ła-7 Iwana Kożeduba

Uzbrojony w 2 lub 3 20-mm działka Ła-7 charakteryzował się wysoką prędkością, sięgającą 661 km/h, a także dobrą zwrotnością i wznoszeniem. Jego słabymi stronami – co potwierdzili m.in. brytyjscy piloci, mający okazję zapoznać się z tą konstrukcją – było za to wyposażenie, jakość celowników czy niski komfort pracy pilota, którego kabina mogła rozgrzewać się do nawet 50 stopni Celsjusza.