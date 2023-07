Cudowna broń Hitlera. Odrzutowy Me 262 wzbił się w powietrze

Me 262 wszedł do służby w 1944 roku. Maszyna miała 10,5 metra długości, 12,5 m rozpiętości skrzydeł, ważyła ok 6,5 tony i mogła rozpędzić się do ok. 1050 km/h. Samolot wyróżniał się nowatorskim rozwiązaniem w postaci skośnych skrzydeł, którym zawdzięczał przydomek "Jaskółka" (niem. Schwalbe). Miał także fotel wyrzucany, a jego dwa silniki były umieszczone pod skrzydłami.