Wielki transfer wozów do Ukrainy. Mocarstwo podjęło decyzję

Stany Zjednoczone przygotowały ponad 100 pojazdów. Chodzi o 10 pojazdów taktycznych do holowania sprzętu, 27 pojazdów taktycznych do odzyskiwania sprzętu, a także znacznie ważniejsze 32 bojowe wozy piechoty Bradley oraz 32 transportery opancerzone Stryker. Były one wysyłane do Ukrainy już wcześniej, także w poprzedniej transzy pomocowej, ale nie w tak dużych liczbach.