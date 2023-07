Ratują życie Ukraińców. Pokazali, dlaczego są ważne na froncie

Opublikowane na profilu Ukrainian Front na Twitterze nagranie pokazuje test generowania zasłony dymnej przez bojowe wozy M2 Bradley . To broń, która udowodniła swoją użyteczność na froncie m.in. przetrwaniem ataku z wyrzutni BM-21 Grad . Mimo trafienia w wóz i wybuchu pożaru, załoga zdołała opuścić maszynę, a kierowca ukrył Bradleya w bezpiecznym miejscu i ugasił płomienie.

M2 Bradley przetrwał też starcie z rosyjskim czołgiem T-72, który poza niewielkim uszkodzeniem kadłuba – nie był w stanie wyeliminować amerykańskiej konstrukcji z pola walki. Parametry Bradleya nie wskazują na to, że jest on najlepszą bronią do atakowania wroga, ale gwarantuje załodze bezpieczne przeżycie na froncie.