Rosyjski samolot szpiegujący nad Bałtykiem. NATO szybko zareagowało

Rosyjskie maszyny, które pojawiły się nad Bałtykiem to samolot zwiadu elektronicznego Ił-20 oraz myśliwiec Su-27. NATO do ich przechwycenia wysłało brytyjskie Tajfuny i szwedzkie myśliwce Gripen , które patrolują niebo w tej części regionu w ramach Baltic Air Policing Mission.

Ił-20 (w kodzie NATO Coot-A) ze względu na swoją specyfikę nazywany jest maszyną szpiegującą. Pomimo tego, że maszyna powstała jeszcze za czasów radzieckich, jako rozwinięcie samolotu pasażerskiego Ił-18 Łyska, do dzisiaj dogrywa istotną rolę w rosyjskich siłach powietrznych. Ił-20 został wyposażony w specjalny sprzęt wywiadu elektronicznego (ELINT) oraz wywiadu komunikacyjnego (COMINT), który pozwala na gromadzenie kluczowych dla dowódców informacji.

Konstrukcja Ił-20 przypomina budowę Ił-18. Wprowadzono jednak kilka zmian, które dotyczą przede wszystkim montażu dodatkowych radarów oraz czujników, w tym czujników optycznych, podczerwonych, elektronicznych i radaru SLAR. Sama maszyna ma ok. 40 m długości, ponad 10 m wysokości, a jej rozpiętość skrzydeł to 37,5 m. Może latać z maksymalną prędkością 675 km/h na pułapie ok. 8000 m. Zasięg Ił-20 szacuje się na 6200 km.