Wielki Filtr. Naukowcy przypominają o zagrożeniach dla życia

Pytanie uczonego padło w 1950 r., lecz nadal nie rozwiązano tej kwestii w satysfakcjonujący dla wszystkich sposób. Niedawno pojawiła się nowa publikacja grupy naukowców, której tytuł w oryginalnej wersji brzmi "Avoiding the "Great Filter": Extraterrestrial Life and Humanity’s Future in the Universe". Chodzi o próbę uniknięcia Wielkiego Filtra, który eliminuje życie we wszechświecie. Dodatkowo jest to okazja do rozważań nad przyszłością ludzkości.