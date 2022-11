NASA: Lądownik InSight wkrótce zamilknie. Wszystko przez pył

Bezzałogowy lądownik NASA InSight rozpoczął swoją misję na Czerwonej Planecie 5 maja 2018 roku. Nikt też nie spodziewał się, że będzie pracować aż 4 lata, ale ostatecznie pokonał go marsjański pył, który zasypał panele słoneczne urządzenia odcinając mu dopływ do źródła energii.

"Nadchodzi dzień, kiedy zamilknę, kończąc moje prawie cztery ziemskie lata (ponad dwa lata marsjańskie) badania Czerwonej Planety. Gdy mój czas na Marsie dobiega końca, mój zespół dba o to, aby naukowcy mogli jak najlepiej wykorzystać wszystko, co zebrałem", czytamy w komunikacie udostępnionym przez NASA na Twitterze .

Chociaż naukowcy starają się oczyścić panele słoneczne z pyłu, by przedłużyć życie lądownika, to ma on za mało energii, by wykonać niezbędne czynności. Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dwóch tygodni InSight zakończy swoją pracę na dobre. Przez cały ten czas wysyła zdjęcia na Ziemię, a każde z nich może być jego ostatnim.