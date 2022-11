Europa ogrzewa się szybciej niż reszta świata? Naukowcy zauważyli niepokojący trend

W raporcie opracowanym przez Światową Organizację Meteorologiczną (ang. World Meteorological Organization, WMO) przy współpracy z Unijną Służbą ds. Zmian Klimatu Copernicus, eksperci wykazali, że w latach 1991-2021 doszło do znacznego wzrostu temperatur w Europie. Wynosi on średnio 0,5°C na dekadę.

Serwis New Atlas zestawił te wyniki z wynikami analiz Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), który ustalił, że globalny średni wzrost temperatur wynosi 0,2°C na dekadę. To sugeruje, że temperatury w Europie rosną dwa razy szybciej niż w innych miejscach na świecie.