Wiedźmin - sezon 2. Showrunnerka serialu Netflix zdradza kolejne informacje

Fani z niecierpliwością czekają na kolejny sezon Wiedźmina. Lauren SS. Hissrich podzieliła się z widzami kolejnymi informacjami dotyczącymi fabuły nadchodzących odcinków.

Jednym z tematów, który często poruszają fani serialu Netfliksa, to, czy w "Wiedźminie" zobaczymy postaci LGBT+, skoro pojawiają się one w powieściach Andrzeja Sapkowskiego Lauren SS. Hissrich, showrunnerka serialu zdecydowała się wypowiedzieć w tej kwestii, by uspokoić nieco niecierpliwych fanów.