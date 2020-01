Wiedźmin to globalny hit. Pobił nawet produkcję Disneya

"Wiedźmin" od Netflix to zdecydowany zwycięzca wśród tegorocznych produkcji telewizyjnych. Serial zdetronizował nawet produkcję Disneya - "Star Wars: The Mandalorian".

Przez długi czas tytuł najlepszej produkcji telewizyjnej utrzymywała "Gra o Tron", która przez lata była hitem HBO, a na kolejne odcinki widzowie czekali z niecierpliwością. I chociaż "Gra o Tron" wciąż dla wielu osób będzie zajmować zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu najlepszych seriali, to w tym roku o ten tytuł zawalczyły dwie produkcje - "The Mandalorian" i "Wiedźmin".

"Star Wars: The Mandalorian" miał swoją premierę 12 listopada na platformie Disney+ i szybko stał się hitem, a "Baby Yoda", czyli The Child podbił serca fanów. Jednak to mający premierę nieco ponad miesiąc później "Wiedźmin" Netflixa według danych firmy Parrot Analytics jest najpopularniejszym serialem telewizyjnym na świecie na wszystkich platformach.