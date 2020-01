Wiedźmin: sezon 2. Prace ruszyły, Netflix kuje żelazo póki gorące

Lauren S. Hissrich potwierdziła na swoim twitterowym profilu rozpoczęcie prac nad drugim sezonem serialu Wiedźmin. Wygląda na to, że Netflix również nie może się doczekać kolejnych odcinków.



To oznacza, że w najbliższych tygodniach możemy spodziewać nowych materiałów związanych z drugim sezonem "Wiedźmina". Co nieco o planach twórców już wiemy. Tomasz Bagiński mówił, że autorzy wiele się nauczyli i nie powtórzą błędów z pierwszego sezonu . Mają też więcej czasu na przygotowania.

Według plotek rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu "Wiedźmina" miało rozpocząć się w lutym. Czy w takim razie Netflix przyspieszył pracę, czy może po prostu aktorzy mają jeszcze trochę czasu, a obecnie trwają przygotowania z udziałem Lauren S. Hissrich i reszty ekipy? Tego nie wiemy. Niemniej to dobrze wiedzieć, że coś się w temacie dzieje - choć to żadne zaskoczenie, bo sezon 2 zapowiedziany był na długo przed premierą pierwszego. Netflix już wcześniej uwierzył w "Wiedźmina".