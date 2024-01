Wiedział gdzie strzelać, bo grał w gry. Zaskakujące słowa ukraińskiego żołnierza

Wypowiedź Ukraińca dała podstawy do kolejnej ożywionej dyskusji w mediach społecznościowych. Tym razem komentujący zastanawiają się, o jakie gry mogło chodzić. Najczęściej wymieniane są War Thunder i World of Tanks, czyli popularne wieloosobowe symulatory wojenne pozwalające w wirtualnym świecie operować różnymi ciężkimi sprzętami, w tym czołgami. Oczywiście załoga każdego M2A2 Bradley, które są dostarczane ze Stanów Zjednoczonych, przeszła odpowiednie szkolenie. Gry komputerowe nie są w stanie go zastąpić, ale być może w niektórych przypadkach doświadczenie z nich jest w jakimś stopniu pomoce.