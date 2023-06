Widowiskowe nagranie z drona. To spotkało rosyjski moździerz

2S4 Tulipan został włączony do służby w latach 70. ubiegłego wieku. Bazuje na na holowanym moździerzu M240 i pozostaje jednym z największych wykorzystywanych współcześnie moździerzy. Tyle, że samobieżnych, ponieważ tutaj zastosowano gąsiennicową trakcję oraz silnik o mocy 520 KM. W terenie 2S4 Tulipan porusza się z prędkością do ok. 25 km/h.

Jego bardzo ważna cecha to wykorzystywanie pocisków kal. 240 mm. W podstawowej wersji ważą one ok. 130 kg i zawierają ponad 30 kg ładunku wybuchowego. Z tego powodu 2S4 Tulipan może zadawać bardzo duże straty nie tylko wrogim oddziałom, ale też infrastrukturze i budynkom. Cele mogą być rażone na dystansie maksymalnie do ok. 10 km.