Setki naukowców wydało alarm. Coś niepokojącego dzieje się na Antarktydzie

Dalej piszą, że "Ocean Południowy i Antarktyda – tworzące oceaniczny zlew węglowy i klimatyzator planety – były niedoceniane. Zmiany wywołane globalnym ociepleniem, obserwowane w tym regionie, są ogromne. Ostatnie badania wykazały rekordowo niski poziom lodu morskiego, ekstremalne fale upałów przekraczające 40 st. C powyżej średnich temperatur oraz zwiększoną niestabilność wokół kluczowych półek lodowych . Zmieniające się ekosystemy na lądzie i morzu podkreślają szybkie i bezprecedensowe przemiany tego wrażliwego regionu".

Naukowcy ostrzegają także w oświadczeniu, że: "utrata lodu na biegunach, prowadząca do szybkiego i katastrofalnego wzrostu poziomu morza, jest możliwa za naszego życia". Zastanawiają się też, czy nieodwracalne punkty krytyczne już minęły i - co najbardziej niepokojące - uważają, że nie da się tego ustalić. "Niepowodzenie w szybkim ograniczeniu emisji węgla – każdego roku i każdej tony – zobowiązuje obecne i przyszłe pokolenia do większego wzrostu poziomu morza" - piszą naukowcy.