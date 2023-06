Ukraińcy mają nową broń. Stworzyli ją sobie sami

Haubica jest w stanie razić cele na dystansie do maksymalnie ok. 50 km (przy standardowych pociskach bez wspomagania skraca się on do ok. 40 km). Średnia szybkostrzelność to sześć pocisków na minutę. Głównie z tych powodów 2S22 Bohdana bywa porównywana do polskiej armatohaubicy Krab produkowanej przez Hutę Stalowa Wola. Sprzęt Ukraińców różni się jednak gabarytami i masą, waży ok. 22 t.