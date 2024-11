USA chwalą się sukcesem. Futurystyczny dron ukończył test

Opracowany przez firmę Kratos dron XQ-58A Valkyrie to wsparcie dla samolotów F-35 , czyli tych samych maszyn, na których dostawę czekają Polacy. Futurystyczny bezzałogowiec pozytywnie ukończył test, który pozwolił zaprezentować "płynną łączność F-35 z autonomiczną platformą". Jak czytamy na profilu poświęconym myśliwcowi F-35, którego właścicielem jest firma Lockheed Martin, w ten sposób "stworzono zespół, który jest jeszcze inteligentniejszy i szybszy".

XQ-58 Valkyrie, rozwinięty przez firmę Kratos Defense & Security Solutions, to innowacyjny bezzałogowiec zaprojektowany z myślą o współpracy z samolotami piątej generacji, jak F-35 i F-22 Raptor. Dron ma imponujące wymiary: długość 8,8 m i rozpiętość skrzydeł 6,7 m, co pozwala mu unieść około 260 kg uzbrojenia. Dzięki prędkości sięgającej 1050 km/h i zasięgowi przekraczającemu 5,5 tys. km, XQ-58 jest zdolny do długodystansowych misji bojowych.