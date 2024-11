NATO przerzuca siły do Estonii. To część ważnej misji

Łotwa znalazła się w roli gospodarza sił powietrznych NATO po raz pierwszy, co było odpowiedzią na prace remontowe w estońskiej bazie Amari niedaleko Tallina. Dotychczas myśliwce należące do sojuszników NATO były rozmieszczane rotacyjnie między właśnie tą estońską bazą a litewskimi Szawlami.

O poważnym podejściu do misji Baltic Air Policing świadczy fakt, że w jej ramach wykorzystywane są najnowocześniejsze i najlepsze myśliwce NATO, do których należy zarówno Eurofighter, jak i F-35. Ten ostatni to maszyna o długości blisko 16 m, która została wykonana w technologii stealth (trudnowykrywalości). F-35 jest zdolny do prowadzenia walki radioelektronicznej, ale również do przenoszenia klasycznej broni w postaci pocisków i bomb. Na odbiór tego typu samolotów czeka teraz m.in. Polska.