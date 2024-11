Rosjanie dopadli wóz Bradley. Aż żal patrzeć na nagranie

Nagranie zostało zarejestrowane w Rosji, w obwodzie kurskim. Do przypuszczonej tam ofensywy Ukraińcy zdecydowali się wykorzystać wiele pojazdów NATO. Już wcześniej pojawiały się doniesienia potwierdzające, że na terytorium Rosji pojawiły się m.in. właśnie M2A2 Bradley, które niekiedy są widywane w towarzystwie czołgów Abrams .

Nagranie prezentuje jeden z egzemplarzy M2A2 Bradley porzuconych przez ukraińską załogę, który został w widowiskowy sposób zniszczony przez Rosjan. Pochodzący z USA wóz został dosłownie rozerwany na strzępy. Tego typu widok jest rzadkością. Można przypuszczać, że Rosjanie nie byli w stanie bezpiecznie ewakuować pojazdu na kontrolowane przez sobie tereny i dlatego zdecydowali się go zniszczyć.

Każdy M2A2 Bradley to dla Rosjan bardzo cenny łup, a jeden z egzemplarzy przejętych od Ukraińców był nawet częścią parady w Moskwie. W ramach wsparcia Amerykanie dostarczyli do Ukrainy już ok. 300 egzemplarzy tych bojowych wozów piechoty. Z danych bloga Oryx, którego twórcy dokumentują straty obydwu stron wojny w Ukrainie, wynika, że Rosjanie wyeliminowali ponad 100 sztuk M2A2 Bradley. Chodzi o egzemplarze zniszczone, uszkodzone lub przejęte.