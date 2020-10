WHO o "nieetycznym" podejściu do pandemii koronawirusa. "To pozwolenie na śmierć"

- Odporność zbiorowa to koncepcja stosowana względem szczepień, w ramach której populacja może być chroniona przed określonym wirusem, jeśli zostanie osiągnięty pewien próg szczepień - wyjaśnił Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas wirtualnej prezentacji prasowej. Jednocześnie ostrzegł przed celowym dopuszczaniem do rozprzestrzeniania się koronawirusa w nadziei uzyskania odporności zbiorowej.

O co chodzi z progiem szczepień a odpornością zbiorową? Jak podaje The Guardian , w przypadku zaszczepienia na odrę 95 proc. populacji, pozostałe 5 proc. również będzie chronione przed rozprzestrzenianiem się wirusa. W przypadku polio odporność zbiorowa jest nabywana w momencie, gdy próg szczepień przekroczy 80 proc. populacji.

Tedros podkreślił, że "odporność zbiorową osiąga się, chroniąc ludzi przed wirusem, a nie narażając ich na jego działanie". Dodał także, że celowe działania mające na celu rozprzestrzenianie się pandemii, by "nabyć" odporność zbiorową, są nieetycznie i nie mogą być środkiem na zatrzymanie COVID-19, czy jakiejkolwiek innej epidemii.

Poleganie na naturalnym uzyskaniu odporności stadnej byłoby "problematyczne z naukowego i etycznego punktu widzenia”, powiedział Tedros. Dodał, że "pozwolenie niebezpiecznemu wirusowi, którego nie do końca rozumiemy, by działał swobodnie, to nie jest żadna opcja".