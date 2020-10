Koronawirus. Ponowne zakażenie wiąże się z cięższymi objawami COVID-19

Pacjent, 25-letni mężczyzna z Nevady, został zarażony dwoma różnymi wariantami SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19, w ciągu 48 dni. Druga infekcja była cięższa niż pierwsza, co doprowadziło do konieczności hospitalizacji pacjenta. Eksperci twierdzą, że perspektywa ponownej infekcji może mieć poważny wpływ na sposób, w jaki świat walczy z pandemią.

Utrata odporności na COVID-19?

- To odkrycie może być kluczowe do wytypowania szczepionki, które właściwie wesprą odporność organizmu w walce z koronawirusem i COVID-19 - przyznaje w komentarzu do artykułu The Lancet, Akiko Iwasaka, profesor immunobiologii i biologii molekularnej, komórkowej i rozwojowej na Uniwersytecie Yale. - To będzie miało znaczenie dla nabywania odporności zbiorowej przez społeczeństwo.