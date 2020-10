Szczepionka na koronawirusa przed jesienią 2021 roku? Eksperci: to mało prawdopodobne

Badanie opublikowane na łamach "Journal of General Internal Medicine" zostało przeprowadzone pod koniec czerwca 2020 roku wśród 28 ekspertów w dziedzinie wakcynologii . W większości byli to kanadyjscy lub amerykańscy naukowcy ze średnio 25-letnim doświadczeniem w swojej branży.

Większość ankietowanych jest zdania, że wprowadzenie na rynek skutecznego preparatu przeciwko COVID-19 będzie poprzedzone kilkoma falstartami. - Eksperci uważają, że z dużym prawdopodobieństwem niektóre szczepionki już po zatwierdzeniu zostaną wstrzymane ze względów bezpieczeństwa (prawdopodobieństwo 1 do 3) oraz, że pierwsze duże badania populacyjne nie wykażą skuteczności testowanych preparatów (prawdopodobieństwo 4 do 10) - komentuje dr Patrick Kane, jeden z uczestników badania.

Prognozy czasowe

Eksperci o komplikacjach

- Wykazaliśmy, że eksperci są w dużej mierze zgodni co do harmonogramu prac nad szczepionką przeciwko chorobie wywoływanej przez SARS-CoV-2 - podsumowuje uczestniczący w badaniu prof. Stephen Broomell, cytowany przez Polską Agencję Prasową. - I chociaż nie zgadza się to z wieloma zbyt optymistycznymi prognozami rządowymi, to nadal pokazuje, że naukowcy w wyjątkowo szybkim tempie (szybszym, niż kiedykolwiek wcześniej) pracują nad rozwijaniem tej szczepionki - dodał.