WHO: pandemia koronawirusa może szybko się skończyć. Jest jeden warunek

Koronawirus został zdiagnozowany już łącznie u blisko 38 milionów ludzi na świecie. Zdaniem WHO, możemy szybko uporać się z pandemią, mimo że ta rozwija się w błyskawicznym tempie. Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówi, co zrobić, aby tak się stało.

Od początku wybuchu pandemii, choroba COVID-19 została potwierdzona u blisko 38 milionów ludzi na świecie. Koronawirus spowodował śmierć ponad 1,08 mln osób i nadal stanowi śmiertelne zagrożenie. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, obecna sytuacja wcale nie musi towarzyszyć nam zbyt długo. WHO informuje, że aby wygrać walkę z SARS-CoV-2, władze państw muszą użyć właściwych narzędzi.

- Jeżeli wykorzystamy narzędzia, które mamy pod ręką, to możemy uporać się z koronawirusem bardzo szybko - mówił dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, podczas szczytu afrykańskiego organizowanego zdalnie przez "Financial Times".

Światowa Organizacja Zdrowia nakłania władze państw do tego, aby informowały społeczeństwo o fatalnych skutkach zdrowotnych, jakie niesie za sobą COVID-19. Podkreśla, jak ważna jest mobilizacja w kwestii przestrzegania dystansowania społecznego, a także ochrony osób starszych przed zakażeniem. WHO przypomina jednocześnie, że przywódcy powinni przekonywać obywateli do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdy tylko powstanie skuteczny preparat.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia podkreślił, że jeżeli państwa nie zareagują w odpowiedni sposób, to COVID-19 może towarzyszyć nam jeszcze bardzo długo. - Jeśli nie wykorzystamy tych narzędzi, wówczas pandemia może rozciągnąć się w czasie - ostrzegł Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez "Rz".

Eksperci z WHO mają nadzieję, że państwa po raz kolejny staną do walki z rozwijającą się pandemią. Zaznaczają, że decydenci powinni liczyć się ze zdaniem opinii publicznej przy podejmowaniu różnych rozwiązań. Ich zdaniem, przestrzeganie zasad jest właściwą drogą do uchronienia społeczeństwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

WHO podkreśla, że trwają zaawansowane prace nad szczepionką. Zdaniem szefa Światowej Organizacji Zdrowia, lek powinien zostać opracowany do końca 2020 r. lub na początku 2021 roku.

Przypomnijmy, że eksperci WHO odnieśli się również do ewentualnego wprowadzenia kolejnego lockdownu. Specjaliści przyznali, że pomimo rosnącej liczby zakażeń, nie zalecą takich samych działań w walce z pandemią, jak w pierwszej połowie roku. - W Światowej Organizacji Zdrowia nie opowiadamy się za blokadą jako podstawowym środkiem kontroli tego wirusa - wyjaśnił dr David Nabarro w wywiadzie dla "The Spectator".