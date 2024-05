Upada mit potężnych abramsów w Ukrainie. Stracili kolejny czołg

Abramsy pojawiły się w Ukrainie pod koniec 2023 r., natomiast na front wyruszyły dopiero w lutym 2024 r. Na początku jednak Ukraińcy wykorzystywali te amerykańskie maszyny jako sprzęt do rozpoznawania wrogich jednostek. Wynikało to z faktu, iż abramsy są wyposażone w zaawansowany system wizyjny, który jest zdolny do zidentyfikowania przeciwnika z odległości nawet 8 km. To natomiast oznacza, że Ukraińcy ukrywali abramsy w bezpiecznym miejscu, wyszukiwali celów i kierowali na nie ostrzał przy użyciu innych maszyn.