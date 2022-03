Rosja uważa, że USA szkolą ptaki, które przenoszą ukraińską broń biologiczną

Rosyjskie ministerstwo obrony pochwaliło się wynikami analizy dokumentów "związanych z wojskową działalnością biologiczną Stanów Zjednoczonych na terytorium Ukrainy". Wśród twierdzeń Kremla pojawiła się m.in. teza, że rząd Stanów Zjednoczonych szkoli zakażone ptaki (lub rozprzestrzeniające broń biologiczną w inny sposób), aby latały z Ukrainy do Rosji.

Gen. Igor Konashenkov, główny rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony, który przekazał światu te doniesienia, nie zaprezentował żadnych dowodów na poparcie twierdzenia. Rosjanie mówili również o laboratoriach na Ukrainie, które wspierają Amerykanie. Według Kremla są one przykrywką dla programów broni biologicznej i/lub chemicznej, a oficjalna dokumentacja dotycząca współpracy amerykańsko-ukraińskiej w tych obiektach została w tajemniczy sposób usunięta.

Stany Zjednoczone zaprzeczają tym informacjom i podkreślają, że ukraińskie laboratoria pracują z chorobami zakaźnymi, ale w celu badania patogenów i ochrony przed nimi. Dodatkowo William Burns, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), ostrzegł, że rosyjska dezinformacja dotycząca broni biologicznej i chemicznej może być przykrywką dla planowanej operacji i to Rosja wykorzysta takie rozwiązanie. Podobne uwagi zgłaszał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który zwrócił uwagę, że Kreml często oskarża innych o to, co sam robi lub planuje zrobić.