Rosjanie się cofają. Tyle terytoriów odbili niedawno Ukraińcy

Obecnie armia rosyjska robi to, co może najlepiej— ucieka. A przecież to dla nich dobry wybór, żeby uciekać. Na Ukrainie nie ma miejsca dla okupantów i nigdy nie będzie – powiedział Zełenski. W swoim wystąpieniu złożył podziękowania niektórym formacjom, w tym 15. Słowiańskiemu Pułkowi Gwardii Narodowej oraz Siłom Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Przyjrzyjmy się broni, z której korzystają te jednostki.