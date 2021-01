USA: Myśliwce F-35 w czasie ćwiczeń. Wstrząsnęły domami i mieszkańcami

W czasie ćwiczeń nad Utah (USA), myśliwce F-25 przeleciały z prędkością naddźwiękową, wstrząsając domami i mieszkańcami. Media społecznościowe zalały wiadomości przerażonych Amerykanów.

W poniedziałek 25 stycznia 2021 r. około 21:30 mieszkający w Herriman w stanie Utah usłyszeli złowieszczy hałas, a chwilę potem poczuci trzęsienie. "Myślałem, że to trzęsienie ziemi", "Potrząsnęło całym naszym domem", pisali w mediach społecznościowych mieszkańcy.

Departament Zarządzania Kryzysowego w Utah na szczęście szybko zidentyfikował źródło hałasu i wstrząsów. Okazało się, że były to ćwiczenia bojowe organizowane przez Hill Air Force Base, w których brały udział myśliwce F-35 Amerykańskich Sił Powietrznych.

Utah jest siedzibą Hill Air Force Base, która jest drugą co do wielkości bazą Sił Powietrznych USA pod względem liczby ludności i wielkości geograficznej. Firma obsługuje ponad 900 tys. ha poligonu testowo-szkoleniowego. To właśnie z tamtej bazy wyruszyły myśliwce bojowe na nocne ćwiczenia między 25 a 29 stycznia.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przeprowadzają naddźwiękowe loty testowe od czasu, gdy pilot testowy Chuck Yeager po raz pierwszy przekroczył barierę dźwiękową 14 października 1947 r. Hałas, który im towarzyszy powstaje, gdy samolot wytwarza fale ciśnienia powietrza. Kiedy samolot przekracza prędkość dźwięku, fale ciśnienia łączą się, tworząc fale uderzeniowe, które przemieszczają się do przodu.

W ten sposób powstaje dźwięk podobny do grzmotu, a najsilniej słychać go bezpośrednio pod torem lotu samolotu. Obecnie większość myśliwców Sił Powietrznych jest w stanie to osiągać, ale jak widać, w tym przypadku wiązało się to ze sporymi utrudnieniami dla cywilów.

F-35 Lightning II

Wyprodukowany przez Lockheed Martin wraz z Northrop Grumman i BAE Systems, F-35 Lightning II został stworzony w celu zastąpienia starzejącej się floty amerykańskich sił powietrznych F-16 Fighting Falcons i A-10 Thunderbolt II, które były głównym myśliwcem USA przez ostatnie 20 lat.

F-35 Lightning II to jednomiejscowy, jednosilnikowy, wielozadaniowy samolot bojowy stealth na każdą pogodę, który oprócz wykonywania misji uderzeniowych może również zapewniać wojnę elektroniczną i wywiad, obserwację i rozpoznanie.

Maszyna określana jest mianem "cudu technologicznego", ale w jednym z ostatnich wywiadów, pilot F-35 przyznał, że do doskonałości nieco jej brakuje. Mimo to myśliwce uważane są za jedne z najnowocześniejszych maszyn tego typu na świecie, a kilka sztuk niedługo trafi również do polskiej armii.

Zobacz: USA. Podatek od robota. Tak demokraci chcą zwalczać negatywne skutki automatyzacji [Wideo]