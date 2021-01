Myśliwce F-35 to "cud techniki"? Pilot ujawnia niedociągnięcia

Lockheed Martin F-35 Lightning II to nowoczesne, wielozadaniowe myśliwce, które mogą wykonywać misje bliskiego wsparcia, bombardowań oraz typowo myśliwskich zadań walki powietrznej. Po raz pierwszy wzbiły się w powietrze w 2008 roku. Do tej pory wyprodukowano 2006 takich myśliwców, a w przygotowaniu jest kolejne 600 sztuk.

- Polskie siły powietrzne wchodzą na nowy etap swojego rozwoju. Dołączamy do elitarnego grona państw, które posiadają F-35, a więc samoloty stanowiące swoiste centra dowodzenia, samoloty wyróżniające się interoperacyjnością - komentował wtedy Mariusz Błaszczak.

Jednak jak się okazuje, F-35 dalekie są od ideału. Magazyn lotniczy Hush-Kit opisał swoją rozmowę z pilotem myśliwców, który nie zgodził się jednak podać swojego nazwiska. Wyznał, że myśliwce F-35 to "piękne cuda techniki, ale daleko im doskonałości".

Pilot zdradził w rozmowie, że najbardziej frustrującym, a jednocześnie niebezpiecznym niedociągnięciem w projektowaniu F-35 jest wyposażenie samolotów w kokpity z ekranem dotykowym. Mogłoby się wydawać, że to naturalna droga rozwoju technologicznego, jednak pilot zwraca uwagę na podstawowy problem.

Opisał, że niemal w 20 proc. przypadków wprowadzane komendy nie działają za pierwszym razem. Co więcej, kokpit nie wysyła żadnych powiadomień, czy jakaś funkcja została wciśnięta. To może z kolei prowadzić do sytuacji, w której przypadkowo zostanie uruchomiona jakaś funkcja.