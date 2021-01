USA. Myśliwce F-35 z kłopotami. W raporcie wyliczono 871 problemów

Przedstawiciele Lockheeda ujawnili, że spośród wszystkich usterek, dziesięć zaliczono do kategorii pierwszej, czyli problemów wpływających na bezpieczeństwo i możliwości bojowe samolotu lub mogących spowodować wstrzymanie produkcji. To o trzy tego typu kłopoty mniej niż w zeszłym roku.

Koncern zaznacza, że 70 procent wszystkich problemów ma niski priorytet lub Joint Program Office już się nimi zajmuje . - Obecnie mamy zero usterek kategorii 1A, czyli zagrażających życiu oraz dziesięć usterek kategorii 1B, czyli wpływających na możliwość realizacji misji - czytamy w raporcie cytowanym przez serwis Konflikty. – Dla dziewięciu z nich już opracowano plan rozwiązania problemów, w tym dla siedmiu oczekuje się już tylko na ostateczną decyzję rządową o wdrożeniu. Ostatnia usterka jest przedmiotem analizy ze strony Joint Program Office - dodają przedstawiciele Lockheeda.

Producenci samolotu wyjaśniają, że wiele kwestii określanych mianem "usterek" nie wynika z niewypełnienia zapisów kontraktowych, a są one wyłącznie sugestiami dotyczącymi możliwych ulepszeń, zgłaszanymi przez pilotów.

Jak poinformowano w raporcie, do jednych z głównych problemów należy zaliczyć wadliwe działanie nowych wersji oprogramowań oraz opóźnienia w ich wprowadzaniu .

Pentagon opóźnia produkcję myśliwców F-35

Według pierwotnych ustaleń, w marcu 2021 roku powinien zakończyć się tzw. etap kluczowy C programu produkcji myśliwców piątej generacji F-35, co oznaczałoby, że maszyny w wersji Block 3F pomyślnie przeszły fazę wstępnych testów operacyjnych i oceny konstrukcji (IOT&E, Initial Operational Test and Evaluation).