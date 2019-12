Offset na F-35 za miliardy dolarów. MON się sprzeciwia

Ministerstwo Obrony Narodowej sugeruje, że umowa offsetowa na myśliwce F-35 jest zbyt kosztowna dla Polski. Komitet Offsetowy powinien z niej zrezygnować, bo nie jest adekwatna do polskich warunków i potrzeb.

Skutki rezygnacji z offsetu na F-35

Umowa offsetowa F-35 nie jest dostosowana do polskich realiów

- Propozycje, które dostaliśmy były nieadekwatne do polskich potrzeb, ponadto nie odpowiadały stronie polskiej biorąc pod uwagę relację koszt-efekt. Pamiętajmy, że offset nie jest za darmo. Mieliśmy z tyłu głowy, że nie będąc członkiem programu F-35 będzie nam o wiele trudniej wywalczyć jakiekolwiek zdolności – czy to produkcyjne, czy serwisowe – w odniesieniu do tego samolotu – podkreślił przedstawiciel MON w rozmowie z Defence24.pl.