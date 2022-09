USA demonstrują swoje siły. Rozmieściły w Łotwie systemy rakietowe HIMARS

Wojsko Stanów Zjednoczonych przekazało w komunikacie , że systemy HIMARS zostaną przetransportowane przy użyciu dwóch samolotów C-130 oraz wsparciu personelu z 352. Skrzydła Operacji Specjalnych , które stanowi jednostkę Dowództwa Operacji Specjalnych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Do udziału w szkoleniu wojskowym "NAMEJS" jest zaangażowanych kilkanaście osób.

"Jesteśmy zaszczyceni, mogąc pracować u boku naszych sojuszników w Łotwie jako jeden zespół wspierający wspólną misję NATO. NAMEJS jest okazją do zwiększenia naszej gotowości i wzmocnienia relacji z naszymi sojusznikami z NATO" – oznajmił płk Richard Ikena, dowódca artylerii 1. Dywizji Piechoty. Wyjaśnił, że ćwiczenie demonstruje również zdolność do szybkiego rozmieszczenia żołnierzy i zdolności do prowadzenia precyzyjnego ognia dalekiego zasięgu w dowolnym momencie w dowolnym miejscu europejskiego teatru wojny.