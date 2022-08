Sukces Ukraińców. System HIMARS zniszczył ważny ładunek Rosjan

Amerykańskie wyrzutnie rakietowe M142 HIMARS okazują się nadzwyczaj skuteczne w zwalczaniu rosyjskich celów wojskowych. Nazwa tej broni to skrótowiec od "High Mobility Artillery Rocket System", co można tłumaczyć jako "System Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności". Kompleks jest lżejszą wersją amerykańskiego systemu rakietowego M270 MLRS. Za opracowanie wyrzutni HIMARS odpowiada koncern Lockheed Martin.

Rosja przejęła ukraiński okręt. Włączyła go do swojej floty

Amunicja stosowana w systemie to przede wszystkim MGM-140 ATACMS i GMLRS-U/AW oraz rakiety MLRS kal. 227 mm i pociski rakietowe z subamunicją kasetową. Szczególnie groźny jest pierwszy pocisk z tej listy. Ma on kaliber 610 mm, zasięg do 300 km oraz masę przekraczającą 1,5 t.