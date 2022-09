MSPO 2022. Bell AH-1Z Viper wylądował w Kielcach

Śmigłowiec Bell AH-1Z Viper w towarzystwie UH-1Y Venom wylądował na terenie kieleckich targów MSPO, które rozpoczynają się już 6 września. Jest to pierwszy raz kiedy do Polski zawitała ta bardzo ciekawa maszyna wykorzystywana przez Marines. Wyjaśniamy, co potrafi ten kosztujący lekko ponad 100 mln dolarów śmigłowiec.