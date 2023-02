Poważny cios w Rosjan. Stracili nowoczesny system walki elektronicznej "Palantin"

Nagranie ze zniszczenia systemu walki elektronicznej "Palantin" opublikowali żołnierze ze 128. Samodzielnej Górskiej Brygady Zakarpackiej. Z pojawiających się doniesień wynika, że sprzęt najprawdopodobniej został trafiony amerykańskim pociskiem Excalibur. Jest to amunicja kal. 155 mm, którą Ukraińcy mogą używać np. w polskich Krabach. Na razie nie wiadomo, jakiego systemu użyto do przeprowadzenia ataku na wrogi kompleks broni elektronicznej "Palantin". Ma to być pierwsza jego potwierdzona strata w Ukrainie.