Brawurowa ucieczka Ukraińców. Amerykańskie pojazdy Humvee w akcji

Humvee to lekki, bardzo mobilny, napędzany silnikiem wysokoprężnym pojazd taktyczny z napędem na cztery koła, opracowany dla USA i produkowany przez AM General. Jego konstrukcja opiera się na stalowej ramie i podwoziu M998, co pozwala mu na przewożenie różnorodnego sprzętu wojskowego i bezproblemowe pokonywanie przeszkód terenowych. Istnieje kilkanaście konfiguracji pojazdu, które dostosowane są do szerokiej gamy zadań np. przewożenia piechoty, jako pojazd lekkiego wsparcia czy sanitarkę.

Humvee jest szerokim pojazdem (2,16 m), co zapewnia mu stabilność w terenie. Nie jest też zbyt wysoki (w zależności od wersji jego wysokość to 1,4 do 1,8 m), dzięki czemu jest trudny do zauważenia, a tym samym i trafienia. Jego waga wynosi około 3,810 kg (chociaż to zależy od konfiguracji). Maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością około 50 km/h po utwardzanych drogach.