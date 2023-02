Rosyjski inżynier prosi USA o azyl. Pracował nad modernizacją bombowca Tu-160M

Rosyjski Tu-160 jest wynikiem założeń z lat 70. XX wieku, gdy USA i ZSRR zapragnęły posiadać bombowiec strategiczny zdolny do lotu naddźwiękowego. Efektem tych założeń były w USA B-1, a Rosja w 1981 roku oblatała T-160, który był produkowany od 1987 roku. Warto jednak zaznaczyć, że z czasem, o czym pisał Łukasz Michalik B-1 został przystosowany do lotu z prędkością naddźwiękową na niskiej wysokości, co było niewykonalne dla Rosjan.

Tu-160 to konstrukcja o zmiennej geometrii skrzydeł umożliwiająca zarówno lot z niską prędkością podczas startu i lądowania, jak i lot naddźwiękowy na wysokim pułapie. Jego masa własna to 110 ton, a maksymalna masa startowa to prawie 275 ton, z czego 40 ton to przenoszone uzbrojenie.