Sprzęt z USA w Ukrainie. Jedna rzecz na filmie zwraca uwagę

Ukraińcy używają amerykańskich wozów pancernych M2A2 Bradley już od wielu miesięcy. Maszyny udowadniały wielokrotnie, że są zdolne do prowadzenia wyrównanego boju z trudnymi przeciwnikami, zwykle wychodząc z walk w dobrym stanie. Do sieci trafiło w ostatnim czasie nagranie z Bradleyem, na którym warto zwrócić uwagę na jeden szczegół.

Nagranie – jak podaje profil OSINT Technical na platformie X – pochodzi z okolic Awdijiwki. Załoga 47. Brygady Zmechanizowanej przygotowała film, na którym pokazuje swoją codzienną pracę na froncie. Widoczny na filmie Bradley sam w sobie generalnie nie wyróżnia się żadną konkretną cechą. Warto jednak zwrócić uwagę na członka załogi bojowego wozu, który w pierwszych kadrach zmierza w stronę maszyny ze specyficzną "skrzynką" w dłoni.

Narzędzie przenoszone przez Ukraińca to w istocie system walki elektronicznej, który docelowo powinien zostać zamontowany na Bradleyu, jednak z uwagi na to, że stanowi on ważne wsparcie dla żołnierzy, najprawdopodobniej jest zdejmowany z maszyny, kiedy wóz nie znajduje się w trakcie walk. Jakie więc ma zastosowanie widoczna na filmie "skrzynka"?

Generalnie rzecz ujmując jest to odpowiedź na zagrożenie dla załóg ze strony bezzałogowców. Systemy walki elektronicznej służą do zagłuszania sygnału dronów, tworząc wokół zagłuszarki obszar o średnicy nawet kilkuset metrów, w którym nadlatujące drony nie są zdolne do komunikacji z pilotem, w efekcie czego spadają z nieba, lądują lub wracają do bazy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Warto też podkreślić, że tego typu rozwiązania do obrony przed dronami mogą też służyć do wykrywania obecności bezzałogowców i lokalizowania ich w przestrzeni. Producent systemu walki elektronicznej pozwala też dostrajać swoje urządzenia pod względem częstotliwości, co jest niemożliwe do osiągnięcia w przypadku amatorskich rozwiązań.

Zobacz także : Liczby są bezlitosne. Urządzili Rosjanom rzeź pod Awdijiwką

Główne uzbrojenie M2 Bradley stanowi armata automatyczna M242 Bushmaster kal. 25 mm o szybkostrzelności 200 strz./min. Donośność pocisków sięga w przypadku tej broni ok. 2 km. W zależności od roku produkcji, wóz jest napędzany jednostką o mocy 500 KM lub 600 KM, która – przekładając moc na trakcję gąsienicową – rozpędza Bradleya do prędkości niemal 70 km/h.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski