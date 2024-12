Pentagon ostrzega. Rosja może ponownie użyć Oriesznika

"Niewykluczone, że Rosja zrobi to w najbliższych dniach. Nie znam jednak dokładnej daty" – powiedziała Singh cytowana przez agencję Unian.

"Skoro podpisaliśmy dziś porozumienie o gwarancjach bezpieczeństwa i o wykorzystaniu do tego wszystkich dostępnych sił i środków, uważam rozmieszczenie takich systemów jak Oriesznik na terytorium Republiki Białorusi za wykonalne" - powiedział Putin, którego słowa podawała m.in. agencja Reutera.

Jak pisała Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski, dokładna specyfikacja nowej rakiety Rosjan wciąż pozostaje tajemnicą . Płk Remigiusz Zieliński, były komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu wyjaśnił jednak w rozmowie z WP Tech, że jest to najprawdopodobniej pocisk balistyczny średniego zasięgu (kompleksu KEDR) z podgłowicami MIRV.

Putin ogłasza produkcję Oriesznika. To najnowsza broń Moskwy

Taka broń powstaje z myślą o rażeniu celów powierzchniowych przede wszystkim głowicami jądrowymi (chociaż przy pierwszym ataku Rosjanie nie wykorzystali głowic bojowych). Szacuje się, że Oriesznik może poruszać się z prędkością do ok. 10 Ma, co stanowi problem dla zdecydowanej większości systemów obrony powietrznej.