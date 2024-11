Imponujące sceny pod Poznaniem. Polskie F‑16 w roli głównej

Producentem myśliwców F-16 jest amerykański koncern Lockheed Martin. To maszyny mierzące prawie 15 m długości i niemal 10 m rozpiętości skrzydeł. Rozpędzają się do ponad 2 Ma (ok. 2100 km/h).

Mimo osiągnięcia pełnoletności w polskich siłach powietrznych są to maszyny stanowiące trzon polskiego lotnictwa bojowego. Nie zmieni się to aż do czasu przyjęcia do służby większej liczby nowocześniejszych myśliwców F-35. Pierwszy polski F‑35 ujrzał światło dzienne w sierpniu br., ale samoloty te zaczną służbę w Polsce dopiero w 2026 r.