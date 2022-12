Ukraiński atak na terytorium Rosji. Zniszczyli wyrzutnię przeciwlotniczą S-300

Strona ukraińska, poza ogólnymi informacjami o ataku, nie podała na razie żadnych szczegółów na temat wykorzystanego w nim sprzętu. Wiadomo jedynie o zniszczeniu co najmniej jednej z wyrzutni S-300.

S-300 to opracowany w Związku Radzieckim i rozwijany przez Rosję system przeciwlotniczy. Jest on eksploatowany w kilku wersjach, przeznaczonych dla marynarki wojennej, wojsk obrony przeciwlotniczej, a także jako przeciwlotnicza osłona wojsk lądowych. Obecnie używa go wiele państw, w tym także Ukraina.